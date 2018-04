Scoperti circa 90mila euro in valuta non dichiarata: doganieri e Gdf in azione nel porto di Bari

I funzionari dell’Agenzia Dogane e Monopoli di Bari hanno individuato, in collaborazione con i militari della Guardia di Finanza, valuta non dichiarata per un importo complessivo di circa 88.000 euro. Si tratta di tre casi per importazione e altrettanti per esportazione, compiuti da cittadini di nazionalità albanese in arrivo o in partenza per l’Albania. Tutti i trasgressori si sono avvalsi della facoltà dell’istituto dell’oblazione con il pagamento immediato sulle eccedenze non consentite.