Scoperte 48mila sterline non dichiarate in un bagaglio: sequestri nel porto di Bari

Funzionari dell'Ufficio Dogane, in collaborazione con la Guardia di Finanza, hanno individuato 48mila sterline britanniche non dichiarate, collocate all'interno dei bagagli di un cittadino albanese in partenza per il Paese d'origine. Nel rispetto della normativa valutaria che obbliga ad effettuare una dichiarazione doganale per i trasferimenti di denaro contante pari o superiore a 10mila euro, sono state sequestrate 19610 sterline, pari a poco più di 22mila euro.