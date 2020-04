Sesso orale con la mascherina sul marciapiede in centro a Bari: il video è virale

Sesso orale in via Celentano, nel centro di Bari: la scena è stata immortalata in un video diventato virale in poco tempo. I due 'amanti' sono stati notati da un cittadino che ha ripreso l'episodio: Per rispettare il bon-ton ai tempi dell'epidemia di coronavirus, evidentemente hanno indossato le mascherine, riuscendo a farla franca rispetto ai controlli delle Forze dell'Ordine per il rispetto dei divieti imposti dal Dpcm.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.