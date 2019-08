Bimba di 13 mesi colpita da Seu: ricoverata in gravi condizioni al Giovanni XXIII

Una bambina di 13 mesi è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari, colpita da Sindrome emolitico-uremica (Seu). A darne notizia è il quotidiano Repubblica-Bari. La piccola, originaria di Bitonto, è in prognosi riservata. E' il primo caso riguardante questa malattia in Puglia per l'estate in corso.

L'episodio è al vaglio dei carabinieri dei Nas per cercare di capire come la bambina sia stata contagiata dalla sindrome, malattia che si trasmette attraverso animali o alimenti.