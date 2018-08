E' il giorno dello sgombero al Palagiustizia, ma il personale continua a lavorare

L'annuncio era arrivato ieri, prima in un'intervista al sottosegretario alla Giustizia Ferraresi, a cui è seguita la conferma della senatrice pentastellata Piarulli: oggi parte lo sgombero del Palagiustizia di via Nazariantz. Partito solo sulla carta, però, almeno a giudicare da quanto accade all'interno dell'immobile dichiarato inagibile. Il personale amministrativo è infatti al lavoro come sempre, come se pensasse che la proroga disposta dal sindaco Decaro sia ancora valida.

Prosegue intanto il trasferimento degli archivi nelle due sedi deposte a ospitare pm, gip e il Tribunale penale: una in via Brigata e l'altra a Modugno, che però non sono sufficienti a ospitare tutti, come rimarcato anche ieri da avvocati e magistrati durante l'incontro nella sede dell'Ordine degli avvocati.