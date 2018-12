Shopping natalizio e Feste di fine anno: al via i servizi speciali Amiu di pulizia e lavaggio nei quartieri cittadini

Fino al prossimo 31 dicembre l'Amiu effettuerà servizi mirati di pulizia e lavaggio delle strade più interessate allo shopping natalizio. 'Bari pulita' sarà attiva dalle 22 alle 4.30 del mattino nel centro ma anche in altre aree della città con il seguente calendario: (martedì, giovedì e sabato): quadrilatero compreso tra corso Vittorio Emanuele, corso Cavour, via Andrea da Bari, piazza Moro; (lunedì): via Manzoni, via Francesco Crispi, corso Mazzini; (mercoledì): piazza Carabellese, via Carulli, via De Giosa, via Imbriani; (venerdì): quadrilatero compreso tra corso Benedetto Croce (da via Bottalico a viale Giovanni XXIII), viale Giovanni XXIII, via Giulio Petroni (da viale Giovanni XXIII a via Laterza), via Capruzzi.

Dalle 5 alle 11.30, con l’impiego di una squadra, saranno interessate dalle operazioni di pulizia anche le zone più nevralgiche dei quartieri periferici e delle ex frazioni: (lunedì, mercoledì e venerdì): viale Japigia, viale Pio XII, viale Concilio Vaticano II, perimetro del mercato di Santa Scolastica; (martedì): zone centrali e zone porticcioli Palese – Santo Spirito; (giovedì): zone centrali Carbonara – Ceglie; (sabato): zone centrali e porticciolo Torre a Mare.

Dalle 17 alle 20, infine, sarà effettuato un servizio di ripasso serale di spazzamento stradale e svuotamento di cestini e cestoni, fino al 31 dicembre (incluse le domeniche e le festività), previo l’utilizzo di 14 unità da indirizzare nelle principali strade cittadine interessate dallo shopping nel Murattiano.