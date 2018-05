Si finge acquirente, fissa incontro con la vittima e fugge con la moto: recuperato il mezzo rubato

Si finge interessato all'acquisto di una moto e fissa un appuntamento con l'ignaro venditore, un 33enne barese. Durante la trattativa, però, il finto acquirente si rivela per quello che è, e dopo essere salito sul mezzo con la scusa di provarlo, aggredisce il malcapitato e fugge portando via la moto. L'episodio è avvenuto nei giorni scorsi a Torre a Mare. Il mezzo rubato è stato poi ritrovato dai poliziotti delle Volanti, mentre proseguono le indagini per identificare il ladro. L’auto con cui era giunto sul luogo il finto acquirente è poi risultata rubata.