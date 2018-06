Si rompe condotta idrica, Aqp al lavoro: rubinetti chiusi in via Divisione Paracadutisti Folgore

Stop all'erogazione idrica per sette palazzine in via Divisione Paracadutisti Folgore a Bari. La sospensione del servizio, rende noto Aqp, è stata decisa in seguito alla necessità di eseguire lavori urgenti a causa di una rottura della rete idrica.

I lavori procederanno fino al regolare ripristino della erogazione del servizio, previsto non prima della giornata di sabato 09/06/2018. Al fine di limitare gli eventuali disservizi, Acquedotto Pugliese provvederà alla fornitura integrativa di acqua mediante autobotte, che sarà presente su via Divisione Paracadutisti Folgore.