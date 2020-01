Sicurezza stradale e automobilismo sportivo: il bilancio dell'AC Bari Bat

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BariToday

Sicurezza stradale con campagne di sensibilizzazione nelle scuole e prove di simulazione. L’Ac Bari Bat presenta il bilancio sociale delle sue attività, a cominciare proprio dalle iniziative organizzate negli istituti del territorio. Iniziative che hanno permesso a migliaia di alunni di capire come guidare consapevolmente. Secondo gli ultimi dati dell’Aci, nel 2018 in tutta Italia si è avuta una diminuzione degli incidenti stradali, ma sono aumentate le vittime tra i giovani tra i 15 e i 24 anni. “Tra le prime cause rilevate ci sono la distrazione, la mancata precedenza e la velocità – spiega il dirigente dell’Aci, Maria Grazia De Renzo – per questo come Aci abbiamo deciso di potenziare le attività nelle scuole e abbiamo ottenuto notevoli riscontri dalle iniziative portate avanti, anche grazie ai simulatori di guida che permettono ai ragazzi di capire “nella pratica” le nozioni acquisite nella teoria”. L’impegno profuso da ACI verso la promozione dell’educazione stradale e dei corretti comportamenti da tenere sulla strada inizia già dagli anni Trenta dello scorso secolo. L’AC Bari Bat ha focalizzato le iniziative formative innanzitutto sui bambini, proponendo agli istituti scolastici dell’infanzia e primari, corsi di educazione stradale sulle regole generali della strada (TrasportACI Sicuri), sul corretto uso degli attraversamenti pedonali (A passo sicuro) e sull’uso della bicicletta (Due ruote sicure). L’Ente ha promosso anche la diffusione del network di autoscuole Ready2Go, nella convinzione che per marginalizzare il fenomeno dell’incidentalità occorra soprattutto intervenire nella informazione e formazione, infondendo nei cittadini e negli utenti della strada la consapevolezza del rischio, la cultura del rispetto delle regole e della coscienza civica, che rende spontanei e naturali comportamenti a salvaguardia della vita umana sulle strade. Ma non solo sicurezza stradale. L’impegno di Ac Bari Bat è anche nell’automobilismo sportivo. L’Ente ha promosso e organizzato eventi di importanza nazionale come ad esempio lo Slalom dei Trulli a Monopoli che anche quest’anno è stato rinnovato e si terrà il 28 giugno. “L’automobilismo sportivo – spiega il presidente dell’Ac Bari Bat, Francesco Ranieri – rappresenta un settore molto importante nelle nostre attività. Un settore che permette anche la promozione del territorio dal punto di vista turistico”. L’Ac Bari Bat si è inoltre costituito quale rappresentante istituzionale nel settore dei veicoli di interesse storico e collezionistico, in funzione della promozione del settore a tutela degli appassionati e del prestigio nazionale legato al mondo della produzione automobilistica. I dettagli del bilancio sociale sono a disposizione sul sito internet: www.bilanciosocialeacbari.it e www.bari.aci.it. Da lunedì sarà online anche una versione del bilancio sociale Lis (Lingua dei segni) per raggiungere ampie categorie di utenti. “Perché Ac Bari Bat – conclude il presidente Ranieri – ha tra le prerogative anche il sostegno delle categorie più deboli e la traduzione del bilancio sociale nella lingua dei segni rappresenta proprio un modo per avvicinarci e fare conoscere le nostre attività ad un pubblico più vasto”.

