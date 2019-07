Otto milioni per la sicurezza della strade provinciali: via libera del Consiglio metropolitano

Otto milioni e 300mila euro da destinare ad interventi per migliorare le condizioni di sicurezza della viabilità sulle strade provinciali, nelle annualità 2019-2020. L'ok all'accordo quadro è arrivato oggi dal Consiglio metropolitano. Si tratta di finanziamenti stanziati dal Ministero delle Infrastrutture e Trasporti attraverso un decreto del 2018 riguardante'Interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione della rete viaria di Province e Città metropolitane'. Nella ripartizione di tali fondi la Città metropolitana di Bari ha ottenuto un contributo complessivo di euro 22.374.976,49 suddiviso in cinque annualità.

“Intervenire sulla rete stradale dell'area metropolitana significa intervenire sullo stato dei luoghi, in una stagione in cui i nostri territori sono attraversati da migliaia di turisti, e assicurare livelli di sicurezza più elevati per l'intera comunità – afferma il sindaco metropolitano, Antonio Decaro -. Voglio ringraziare il consigliere delegato Laporta e l'intera Amministrazione metropolitana perché, in questo mandato, abbiamo saputo interpretare la sfida nel nuovo Ente tenendo sempre come orizzonte i cittadini e le loro necessità. Strade e scuole sono state la nostra priorità e, nonostante le difficoltà economiche e le tante emergenze, non abbiamo mai rinunciato alla programmazione di interventi strutturali e a mettere in campo nuovi modelli amministrativi. Nei prossimi cinque anni, anche grazie a questo finanziamento, saremo in grado di incrementare notevolmente i livelli di sicurezza della nostra rete viaria e predisporre nuovi interventi straordinari”.

“In questi anni le misure di contenimento della spesa pubblica imposte dalla Legge di Stabilità del 2015 hanno determinato una pesante restrizione economica sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e ci si è limitati ad effettuare quelli più urgenti ed attuabili con le risorse disponibili nel bilancio della Città Metropolitana - prosegue il consigliere Laporta. Oggi guardiamo al futuro con maggiore serenità e, già con questi interventi, prevediamo di incrementare i livelli di sicurezza sulle strade più a rischio, in particolare su quelle che registrano un elevato indice di incidentalità e volumi di traffico”. Secondo una stima effettuata dal Servizio Viabilità dell’Ente, per raggiungere un livello ottimale della rete viaria metropolitana estesa per quasi 1.700 chilometri, occorrerebbero circa 200 milioni di euro.

L'ordine di priorità degli interventi previsti nell’Accordo Quadro - spiega una nota della Città metropolitana - è stato elaborato su due fattori: indice di incidentalità e volumi di traffico. L’intera rete metropolitana è stata suddivisa in cinque gruppi di strade (tanti quanti sono le annualità del programma) ed è stata elaborata una scala di priorità, partendo dalle strade più a rischio. Gli interventi riguarderanno la pavimentazione stradale e relative opere di pertinenza, i sistemi di smaltimento delle acque meteoriche, il risanamento di ponti e sovrappassi, la realizzazione o sostituzione di segnaletica stradale verticale e luminosa, l'esecuzione o ripasso della segnaletica orizzontale, l'installazione o sostituzione delle barriere di protezione.