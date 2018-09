Sedici occhi ad alta definizione per piazza Umberto a disposizione dei vigili: "Reati scoperti in tempo reale"

Gli occhi virtuali catturano le immagini, quelli umani le analizzano, registrando reati e comportamenti incivili. Da qualche giorno la Sala Operativa del Comando della Polizia Locale di Bari, a Japigia, è connessa anche con il sistema di 16 telecamere, ad altissima definizione e possibilità di zoom dettagliato, collocate in piazza Umberto, nel cuore del Murattiano dove spesso si verificano atti di microcriminalità, spaccio ed episodi di vandalismo. E' stata perfezionata, infatti, la connettività attiva h24 che consente di far giungere le immagini in tempo reale direttamente al Comando per consentire un'azione immediata in caso di reati in corso. Le telecamere vanno ad aggiungersi alla rete da complessivi 248 dispositivi sparsi per tutta la città, dal centro alla periferia: "Si tratta - spiega il comandante della Polizia Locale, Michele Palumbo - di strumenti che integrano già quelli presenti. Le immagini raccolte vengono custodite dalle 48 ore ai 7 giorni nei nostri server, salvo disposizioni dell'autorità giudiziaria. Tutto ciò, ovviamente, avviene nel pieno rispetto della privacy. Per noi è una possibilità importante per rilevare criticità ed inviare pattuglie per interventi immediati".

Riconoscimento dei volti e immagini in 4k

Le telecamere consentono di riconoscere i volti dei passanti e trasmettono in 4k. La registrazione avviene in loco, attraverso armadi blindati. I file vengono poi inviati in Sala Operativa con una qualità medio-alta: "L'amministrazione cittadina - spiega l'assessore Giuseppe Galasso - intende proseguire sulla strada della sicurezza urbana e questi dispositivi consentiranno di rendere più fruibile un luogo come piazza Umberto, dove bambini, studenti e passanti s'intrattengono nel giardino. Vorrei ricordare che il sistema di monitoraggio delle strade si arricchirà di altre 70 telecamere tra via Sparano e la nuova via Amendola".

In arrivo anche fototrappole tecnologiche e un sito per guardare le telecamere in città

A vigilare, però, non ci saranno solo telecamere, ma anche fototrappole: a breve, infatti, sarà avviata la sperimentazione di alcuni nuovissimi dispositivi che permetteranno di immortalare gli autori di atti vandalici o gli 'sporcaccioni' che lasciano i rifiuti nei parchi o in altri punti sensibili della città. Le fotocamere mimetiche avranno una risoluzione di 30 megapixel e consentiranno di scattare con rapidità e alta definizione. Il Comune, in ogni caso, sta pensando anche ad un altro progetto: "Presto - annuncia l'assessore Galasso - sarà attivo il sito 'Webcam to Bari', su modello di ciò che avviene in grandi città europee come ad esempio Londra. Chiunque potrà visualizzare le immagini, a bassa definizione per motivi di privacy, in diretta dalle varie telecamere piazzate per le strade e nelle piazze, in modo da avere un'idea di ciò che sta accadendo e regolarsi, ad esempio in caso di maltempo, traffico o manifestazioni".