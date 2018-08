Siringa abbandonata tra i ciottoli, nuova segnalazione da Torre Quetta

Una siringa usata abbandonata tra i ciottoli, sul bagnasciuga. La nuova segnalazione, che si unisce a quelle già raccolte nei giorni scorsi, arriva da Torre Quetta.

La siringa è stata rinvenuta da alcuni bagnanti nel tratto finale del lido cittadino, in prossimità - spiega l'autrice della segnalazione a BariToday - prima dell'area in cui sono stati installati i gonfiabili. "Per fortuna nessuno si è fatto male, anche perché nella zona c'è poca gente", commenta la donna.

I timori per la presenza di siringhe abbandonate in spiaggia, tuttavia, sono molto diffusi, soprattutto alla luce degli altri rinvenimenti segnalati nei giorni scorsi, in particolare tra i due lidi cittadini di Pane e Pomodoro e Torre Quetta.