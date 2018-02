Tappeto di siringhe sui binari della stazione, Cancellaro (FI): "Dove sono le Forze dell'ordine?"

Rifiuti abbandonati sulle rotaie della stazione di Bari centrale, dove spuntano persino siringhe. A denunciare la situazione di degrado in cui versa l'area vicina al centro cittadino è il comitato locale di Forza Italia. Nelle foto postate dal coordinatore Danilo Cancellaro sul binario 1, oltre alle cartacce abbandonate si scorge un tappeto di siringhe, probabilmente lasciate lì dai tossicodipendenti che transitano in zona nelle ore notturne.

"È ingiustificabile - spiega Cancellaro - questo stato delle cose in un luogo pubblico frequentatissimo durante il giorno da migliaia di persone. Invitiamo le autorità competenti ad assumersi la responsabilità di quanto denunciato, perché come è evidente, l'inefficienza del servizio di pulizia nell'area pubblica, tale è altrettanto l'inefficienza del servizio d'ordine data la presenza di siringhe che fanno presupporre la presenza di tossicodipendenti". Il coordinatore di Forza Italia spiega anche che nelle ore notturne, in cui i trasporti sono sospesi, la stazione diventa "terra di nessuno" di facile predisposizione alla delinquenza.

Il rischio, ricordano, è che donne, anziani e bambini che ogni giorno frequentano l'area possano infettarsi, toccando per sbaglio una di quelle siringhe. "Inaccettabile in una zona - concludono -che dovrebbe essere costantemente tenuta sotto controllo onde evitare anche il verificarsi di incidenti. Ci chiediamo: dove sono le Forze dell'ordine?"