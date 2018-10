Siringhe abbandonate per terra in corso Italia: "Lì da giorni. Tossicodipendenti si drogano alla luce del sole"

Cinque siringhe abbandonate, con gli aghi ben in vista e quindi probabilmente già utilizzate, sul pavimento. Qualcuna nascosta dalle foglie, con il rischio di ferire accidentalmente qualche passante. L'allarme arriva ancora una volta dal quartiere Murat e per la precisione all'incrocio tra corso Italia e via Quintino Sella, dove una lettrice ha fotografato il preoccupante fenomeno, tante volte segnalato ma ancora non debellato.

"Sicuramente sono lì da martedì pomeriggio - spiega - quando ho assistito in diretta alla piacevole scena di tre soggetti che si drogavano indisturbati in pieno pomeriggio". Una situazione sicuramente non piacevole per una strada percorsa quotidianamente da decine di persone per raggiungere la stazione. Dai residenti arriva così la richiesta di maggiore controllo delle Forze dell'ordine, ma anche di maggiore attenzione agli operatori dell'Amiu, affinché i pericolosi aghi non rimangano tanti giorni per strada.