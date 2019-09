Siringhe abbandonate nelle aiuole, l'allarme dal parchetto di piazza Balenzano: "Qui giocano i bimbi"

Siringhe usate abbandonate nelle aiuole, nel parchetto a pochi passi dalla scuola. Succede in piazza Balenzano, nell'area verde vicina alla scuola Regina Margherita.

A lanciare l'allarme postando delle foto sulla bacheca del sindaco Decaro è una mamma: "Molti bambini - scrive la donna - si fermano a giocare in quel parchetto spesso anche in autonomia, raccogliendo foglie e fiorellini cercando di scansare i vari escrementi e l'immondizia presente nel parco. Abbiamo chiamato la polizia municipale e siamo state dai vicini carabinieri.. la risposta è stata che non è loro competenza". "Si può fare qualcosa? - chiede la mamma - Al di là del decoro diventa una questione di sicurezza. Possibile che nessuno riesca a controllare l'area ? Il parco è una vera vergogna". Alla voce della cittadina se ne aggiungono altre, di mamme che confermano la situazione di degrado del parco: "Il parco è indecente, sempre sporco di residui di cibo, mal frequentato. Necessita di pulizia e cura quotidiana oltre che di controlli", afferma un'altra cittadina. "Sindaco, a nome di tutte le mamme La preghiamo affinché si possa intervenire al più presto su questo piccolo giardinetto", aggiunge un'altra mamma.