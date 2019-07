San Girolamo, siringhe usate abbandonate in spiaggia: la segnalazione dal waterfront

"Quarta siringa trovata in 250 metri di spiaggia". La segnalazione di un cittadino, postata nella giornata di giovedì sulla pagina Facebook di Amiu Puglia, si riferisce al waterfront di San Girolamo. "Desidererei che interveniate in fretta, prima che qualcuno si faccia seriamente male", aggiunge ancora l'uomo rivolgendosi ad Amiu.

Nelle ultime settimane, le segnalazioni di siringhe usate abbandonate in giardini, spiagge e luoghi pubblici, si sono moltiplicate, a riprova di quanto - ormai da diverso tempo - il triste fenomeno dell'eroina si stia riaffacciando in tutta la sua drammaticità. Pochi giorni fa, sulla pagina del sindaco Decaro alcuni cittadini ne hanno segnalato la presenza in alcuni giardinetti del centro, mentre a inizio luglio una bimba è stata punta da una siringa mentre era in spiaggia a Torre a Mare.