Siringhe utilizzate e abbandonate sul marciapiede: è ancora allarme tossicodipendenza in corso Italia

Siringhe abbandonate sul marciapiede, con l'ago in bella vista, probabilmente utilizzate dai tossicodipendenti per iniettarsi eroina. A lanciare l'ennesimo allarme per la situazione in corso Italia, a Bari, è un cittadino, che posta foto molto eloquenti sulla pagina social del sindaco Decaro. "Corso Italia ore 14:01 - il messaggio che accompagna la denuncia - bottiglie di vino per terra e siringhe con ago e sangue".

