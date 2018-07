Ago di siringa si conficca nel pallone, l'allarme da Torre Quetta: "Era tra i ciottoli"

La foto di un pallone bucato da un ago di siringa: la segnalazione, postata sulla bacheca Facebook del sindaco Antonio Decaro, arriva da Torre Quetta.

A farla un papà che denuncia quanto acacduto a suo figlio nel lido cittadino: "Ieri sera - scrive - ho portato la mia famiglia a Torre Quetta per osservare meglio la luna rossa. Ma purtroppo mio figlio si è imbattuto in questo scempio giocando con la palla. Capisco che è difficile controllare ad uno ad uno tutti, ma secondo me si può fare di più con la sorveglianza. Non è un attacco al sindaco, ma un invito a tutte le famiglie che portano i loro figli da quelle parti, a prestare più attenzione e, mio consiglio, non farli giocare sui ciottoli".