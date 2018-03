Chiudono i negozi Trony, sit-in di protesta in centro. Neglia (Cgil): "A casa 31 famiglie solo a Bari"

"Trentuno famiglie sono al momento senza una fonte di reddito, ma sperano ancora che la situazione possa risolversi". Barbara Neglia, segretario regionale della Filcam Cgil commenta così la notizia del fallimento della Dps, la società che detiene la maggior parte del pacchetto azionario della Trony. Circa 43 i negozi di elettrodomestici aperti negli anni in Italia, che ora hanno abbassato definitivamente le serrande, tra cui quello in corso Vittorio Emanuele a Bari. E' proprio nel negozio in centro che questa mattina i lavoratori si sono riuniti in sit-in per protestare.

La protesta

Striscioni rossi e appelli alle istituzioni, affinché garantiscano un futuro che per il momento appare incerto. "Nei prossimi.giorni - spiega la Neglia - richiederemo a livello nazionale appena verrà nominato il commissario fallimentare un incontro per capire quali scenari potranno presentarsi nella speranza.che si possano trovare soluzioni occupazionali e nn la semplice trafila burocratica per il recupero delle spettanze".