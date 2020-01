Copie della Costituzione esposte davanti al Tribunale: il sit-in a supporto della giornalista aggredita dalla moglie del boss

Riuniti davanti al Tribunale penale di via Saverio Dioguardi, con in mano la copertina della Costituzione italiana. Grande affluenza questa mattina per il sit-in in supporto di Maria Grazia Mazzola, la giornalista Rai aggredita durante un servizio sulla criminalità barese. In mattinata si è celebrata l'udienza preliminare per gli schiaffi ricevuti sull'uscio dell'abitazione da Monica Laera, moglie del boss Lorenzo Caldarola.

Come ricordato dalla stessa Mazzola sui social, sono state presentate oggi 10 costituzioni di parte civile, che saranno esaminate nella prossima udienza in programma a Bari il 20 febbraio prossimo. "La mia indignazione nei confronti della legale dell'imputata Laera - aggiunge la giornalista Rai - che ha di fatto detto che sono tante le costituzioni di parte civile per due donne che si sono affrontate in strada". Ha poi sottolineato di essere stata aggredita per strada e che quindi non si è trattato di una semplice discussione.

