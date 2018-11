Va in crash il sito di Sistema Puglia: iscrizioni impossibili per ore al programma 'Mi formo e lavoro'

Inizio 'con crash' per il programma 'Mi formo e lavoro' della Regione Puglia, che permette agli iscritti di usufruire di una serie di percorsi formativi per diverse categorie professionali, dal grafico pubblicitario al manutentore di condizionatori. Attività gratuite e, di conseguenza, un ottima via di accesso al mondo del lavoro per i tanti disoccupati in Puglia. Peccato che stamattina, giornata di avvio delle iscrizioni, il sito è saltato.

Blocco per due ore

Per iscriversi ai corsi, infatti, bisognava registrarsi sul sito di Sistema Puglia indicando tutti i dati. Termine di inizio erano le 10, ma a causa del numero elevato di accessi contemporanei, il sito è andato in crash, facendo visualizzare a tutti la fatidica scritta 'errore 404'. E il problema non è durato poco; basta scorrere la bacheca Facebook di Sistema Puglia per accorgersene: decine di messaggi di protesta degli utenti, furiosi per il timore di perdere quella che per molti è l'unica modalità di accesso al mondo del lavoro.

Solo due ore dopo, alle 12.11, sul sito compare un messaggio di avviso per gli utenti:

Si comunica che il portale Sistema Puglia non è al momento raggiungibile a causa dell'elevato numero di accessi contemporanei.

Si evidenzia che i tecnici sono impegnati alla risoluzione del problema.

I problemi successivi

Il messaggio era seguito da un link diretto per accedere al modulo di iscrizione. Eppure, anche in questo caso le migliaia di utenti che volevano fare domanda hanno riscontrato problemi sul portale. In molti, ad esempio, non riuscivano ad inserire il giusto codice per l'indicazione del Comune di residenza - per il centro dell'impiego - mentre altri ricevevano un errore per la convalida dell'iscrizione.

E c'è chi ha dovuto aspettare le 13 per avere conferma dell'avvenuta iscrizione al programma di formazione professionale.