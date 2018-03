Contrasto al gioco illegale in Puglia, sequestri di slot machines e sigilli alle sale scommesse abusive

Pugno di ferro della Guardia di Finanza pugliese contro il gioco illegale e il mondo delle scommesse clandestine. Controlli straordinari sono avvenuti su tutto il territorio il 26 e 27 marzo scorso, disposti dal Comando regionale Puglia.

Gli interventi

In totale i finanzieri hanno effettuato 146 interventi, ritrovando 24 situazioni irregolari. Nell'ambito dell'operazione sono stati sequestrati un locale di tipo commerciale totalmente abusivo e 59 apparecchi elettronici (slot machines e computer per le scommesse). Sono stati anche sanzionate 32 persone. Nell'ambito dell'operazione è stata anche chiusa una sala scommessa abusiva, che operava sul mercato delle scommesse con l'ausilio di bookmakers (società che forniscono i servizi per le scommesse) esteri. E' stata anche scoperta una sala giochi dove il proprietario garantiva l'accesso ai minorenni.