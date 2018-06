Ladisa Ristorazione interessata alle quote del Bari Calcio, arriva la smentita: "Notizia falsa"

"In relazione a notizie stampa diffuse oggi in cui, richiamando “fonti solitamente ben informate”, si ventilerebbe un ingresso nella società Football club Bari 1908 da parte dell’azienda Ladisa, i fratelli Sebastiano e Vito Ladisa, titolari dell’omonima impresa, smentisco categoricamente ogni interessamento in tal senso". E' la Ladisa Ristorazione, con un comunicato stampa pubblicato sul loro sito, a smentire la notizia diffusa in mattinata dal quotidiano Tuttosport.

Nell'articolo citato dai due imprenditori si parlava di un interessamento dell'azienda di ristorazione nell'acquisto di una parte delle quote societarie della Fc Bari 1908 che, secondo quanto affermato negli ultimi giorni dagli organi di stampa, non navigherebbe in ottime acque sotto il profilo finanziario. Penalizzante sotto questo aspetto, sarebbe stato anche il pareggio con il Cittadella, che ha infranto i sogni di accesso ai playoff degli uomini di Grosso.

"Auspicando che tale notizia, infondata, sia frutto di una distrazione - si legge nel comunicato - Ladisa ribadisce la sua attenzione e sensibilità nelle attività giovanili sportive dei vari territori in cui opera in ogni parte d’Italia".