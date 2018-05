Maggio debutta con sole e caldo: nuvole in agguato per i giorni di San Nicola

Temperature quasi estive, cielo sereno o poco nuvoloso. La prima settimana di maggio porterà tempo soleggiato e valori massimi molto gradevoli, con punte anche di 25-26 gradi che invoglieranno in tanti a prendere la prima abbronzatura dell'anno. Temperaure miti anche la sera, in particolare a metà della prossima settimana, quando si toccheranno 15-16 gradi nella notte. La situazione potrebbe però peggiorare nei giorni di San Nicola. previsto, infatti, un peggioramento a partire dall'inizio della settimana in cui vi saranno i Festeggiamenti per il Patrono: nulla di particolarmente pesante, ma annuvolamenti e qualche sporadico rovescio sono in agguato.