Il solstizio d'estate in Cattedrale, chiesa chiusa per le restrizioni anti-Covid: per ammirare la magia di luce ci sarà la diretta tv

La magia di luce è pronta a ripetersi, come ogni anno, per 'celebrare' il solstizio d'estate. Ma quest'anno i baresi non potranno seguire dal vivo il suggestivo appuntamento in Cattedrale: la parrocchia, infatti, a causa delle regole di distanziamento e delle restrizioni imposte dall'emergenza Covid, non sarà liberamente accessibile nel pomeriggio del 21 giugno.

All'evento, spiega in una nota la parrocchia, saranno ammessi solo 30 ragazzi con i loro tutori dell’Associazione Centro Volontari della Sofferenza (CVS), un’associazione della Arcidiocesi che cura i diversamente abili e cerca di inserirli nel tessuto connettivo della società.

Il tema delle musiche e dei brani letterari è 'Luce da Luce' Saranno eseguiti, con organo e corno francese, i brani: “Apres un rève” di Gabriel Faurè; “Intermezzo” di Reinhold Gliere; “Improvvisazione sulla luce” di Scordari Gilberto; Adagio et Andante di Camille Saint-Saèns. L’evento sarà trasmesso in diretta da Antenna Sud dalle ore 16.20 alle ore 17.30 proprio per consentire a tutte le persone interessate di seguirlo in Tv.

Il Solstizio d'estate in Cattedrale raccontato da Michele Cassano

La 'scoperta' della magia di luce che si verificava in cattedrale nel giorno del solstizio d'estate, è raccontata da Michele Cassano, sacrista della parrocchia, nel libro 'La Cattedrale di Bari tra luce, cielo e terra'.

