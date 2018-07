Via le barriere architettoniche da piazza Chiurlia: ecco come l'assessorato al Welfare diventerà accessibile

Un sopralluogo per pianificare i dettagli organizzativi dei lavori che renderanno l'assessorato al Welfare pienamente 'accessibile'. Come già annunciato nell'ambito del Peba-Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, in piazza Chiurlia verrà installata una rampa per permettere l'accesso ai disabili alla struttura comunale. Questa mattina l’assessore ai Lavori pubblici Giuseppe Galasso, accompagnato dal consigliere incaricato dal sindaco alle politiche di tutela del diritto dell'accessibilità urbana Marco Livrea e dai tecnici e progettisti comunali, ha effettuato un sopralluogo in zona con il soprintendente Luigi La Rocca e l’architetto Lucia Caliandro, dello stesso ente, così da rendersi conto personalmente delle modifiche da apportare per l'eliminazione dei sei gradini. Ostacolo attualmente insormontabile autonomamente per i disabili.

“La soluzione individuata - commenta Giuseppe Galasso - è quella di realizzare una rampa laterale alla scalinata con l’impiego di materiali lapidei coerenti con il contesto, dunque pietra calcarea, e pietra lavica per la pavimentazione stradale. La novità è che, su input della Soprintendenza, stiamo valutando anche la fattibilità di una rampa, sempre in posizione laterale ma dritta rispetto alla direttrice di via Sparano, sebbene allo stato ci appaia una opzione meno percorribile. A breve entrambe le soluzioni verranno rappresentate dettagliatamente attraverso una serie di elaborazioni grafiche per essere poi sottoposte alla Soprintendenza che dovrà scegliere l’opzione meno invasiva e che meglio si inserisce nel contesto ambientale. L’intervento in piazza Chiurlia, che contiamo di avviare a settembre, è il primo previsto dal PEBA - Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche, per il quale sono stati stanziati 900 mila euro in tre anni”.