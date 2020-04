Per i suoi 72 anni la 'sorprendono' con una torta: il compleanno in corsia per una paziente Covid

È un compleanno diverso, ma non senza affetto, grazie a piccoli gesti - ma pieni di significato - di medici e infermieri. Succede al Miulli, dove il personale ha voluto fare una sorpresa a Caterina per i 72 anni vissuti in corsia. Un gesto che la donna ha apprezzato, come mostra il video pubblicato sui social dall'ente ospedaliero.