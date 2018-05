Sorpresi a rubare nel capannone di un'azienda sotto sequestro: due in manette

Sono stati sorpresi dalla polizia mentre all'interno di un opificio sotto sequestro erano intenti a smontare pompe idrauliche. In due - un barese di 63 anni ed un bitontino di 20 anni - sono finiti in manette con l'accusa di tentato furto aggravato in concorso.

I poliziotti della Squadra Volante, unitamente ad un equipaggio del Commissariato di P.S. San Paolo, a seguito di una segnalazione giunta al 113, sono intervenuti presso la sede dell'azienda in Via Nickmann, sorprendendo i due ladri in un capannone.

Dopo le formalità di rito, entrambi sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità Giudiziaria.