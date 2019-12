Il Palco Reale del Piccinni accoglie 96 baresi per l'inaugurazione: sorteggiati i vincitori del concorso del Comune

Potranno assistere a uno degli eventi culturali di punta della città di Bari da una posizione privilegiata: il Palco reale del Teatro Piccinni di Bari, che giovedì 5 dicembre e venerdì 6 riapre le porte alla cittadinanza dopo i lavori di restauro con una maratona di spettacoli. Sono 48 i cittadini sorteggiati dall'amministrazione comunale nell'ambito del concorso 'Il Palco Reale ti aspetta", scelti attraverso un'estrazione tra i 3402 partecipanti.

A scegliere i vincitori è stato un software implementato dal Comune, durante il sorteggio andato in diretta Facebook sulla pagina del Comune di Bari, alla presenza dell’assessora alle Culture e Turismo, Ines Pierucci, e del direttore generale Davide Pellegrino. A condurre le operazioni è stato il segretario generale del Comune Donato Susca. I posti che saranno occupati sul Palco Reale sono in realtà 96, visto che ciascun vincitore potrà portare con sé un accompagnatore. I nomi dei vincitori sono stati pubblicati sulla pagina Facebook e sul sito del Comune di Bari.

"Questa è una delle tante iniziative che l’amministrazione comunale ha messo in piedi in occasione dell’inaugurazione del nostro teatro - ha dichiarato Ines Pierucci, assessore alla Cultura -. Si tratta di un’occasione unica per i cittadini, anche perché in precedenza non è mai stata organizzata una cosa del genere in Italia. Abbiamo pensato fosse un loro diritto non solo entrare gratuitamente nel nostro Teatro per un’occasione così importante ma anche assistere agli spettacoli da una posizione privilegiata. Quindi tutti i posti del Palco Reale, nel corso di tutti gli spettacoli in programma, sono stati messi a disposizione soltanto dei cittadini. Siamo particolarmente contenti che siano loro a goderne, e credo che questa scelta sia stata apprezzata visto l’alto numero di partecipanti al concorso”.

Le persone sorteggiate saranno ora contattate via mail dall’amministrazione comunale nell’arco della giornata odierna. Il ritiro dei ticket dovrà avvenire materialmente domani entro l’orario di apertura del botteghino (ore 18 -20). Il mancato ritiro varrà come rinuncia. In questo caso, i posti resisi disponibili saranno riassegnati seguendo l’ordine delle liste di attesa, pubblicate anch’esse sul sito del Comune, ed oggetto di sorteggio in simultanea con il sorteggio dei vincitori. Il botteghino del Piccinni sarà in ogni caso aperto per le conversioni dei biglietti online e per l’assegnazione di eventuali biglietti oggetto di rinuncia anche giovedì 5 dicembre (dalle ore 9.30 alle 13 e dalle 16 alle 21.30), e venerdì 6 dicembre (dalle ore 8.30 alle 13 e dalle 16 alle 22.30).

Uno dei partecipanti è stato estratto per accedere a due spettacoli: pertanto il concorrente sarà contattato e invitato a sceglierne uno, l’altro posto sarà assegnato al primo concorrente in lista d’attesa. È possibile richiedere informazioni al numero di telefonia mobile del botteghino 328 6917948.