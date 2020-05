Le Frecce Tricolori arrivano a Bari. Sorvolo in mattinata, la Prefettura: "Evitate gli assembramenti"

Sorvoleranno i cieli nella mattinata di domani, giovedì 28 maggio, le Frecce Tricolori, volando ad un'altezza che ne permetterà la visibilità da terra. La conferma è arrivata nel pomeriggio dalla Prefettura: lo spettacolo si terrà in occasione delle celebrazioni per il 74° anniversario della proclamazione della Repubblica Italiana. Anche a Bari, come già avvenuto in altri capoluoghi regionali italiani quindi, la Pattuglia acrobatica nazionale non mancherà di sorprendere tutti con evoluzioni da capogiro, mentre in cielo andranno a 'disegnare' forme con il fumo tricolore. Un abbraccio simbolico alla nazione, "in segno di unità, solidarietà e di ripresa".

Dalla Prefettura arriva poi la richiesta di evitare assembramenti, come solitamente avviene per lo spettacolo delle Frecce: "Considerato che il passaggio della Pattuglia Acrobatica potrà essere osservato da tutti i punti del territorio della Città - scrivono - si confida nel senso di responsabilità dei cittadini al pieno rispetto delle previsioni normative dettate dall’emergenza epidemiologica in atto, di distanziamento sociale evitando qualsiasi forma di assembramento".