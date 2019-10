"Chiese ai giocatori di perdere per scommettere": 5 anni di sospensione per il presidente della New Real Volley Gioia

Sospeso per cinque anni il presidente della New Real Volley Gioia, squadra pugliese che milita nel campionato A2 maschile di pallavolo, per uno scandalo legato a un giro di scommesse. A decidere la punizione nei confronti di Vito Nicola Giordano, è stato il Tribunale federale della Fipav, ultimo tassello di una complessa vicenda iniziata lo scorso anno. Un'incfhiesta partita dalla sfida dei play off tra Gioia del Colle e Aurispa Alessano, vinta dalla squadra barese per 3-0.

Pesante l'accusa, come ricorda il sito Agipronews, mossa dalla Procura contro il presidente Giordano: aver chiesto ai giocatori di perdere la gara per scommettere sui risultati della sua stessa squadra; richiesta poi ritrattata dopo le chiamate ricevute dai procuratori dei giocatori e della Lega Serie A. Proprio la Lega, si legge nella sentenza, aveva segnalato "un'attività anomala di 'betting' rilevata dalla Sportradar Integrity Service, società consulente della lega pallavolo Serie A e concentrata su una serie di gare disputate anche dal New Real Gioia del Colle". Dalla successiva istruttoria è emerso "un susseguirsi di torbide storie di scommesse che hanno lambito la squadra del Volley Gioia e per le quali alla fine non si è raggiunta una piena prova su tutti i fatti emersi, che avrebbero portato a coinvolgere altre realtà". L'unico riscontro probatorio è arrivato solo sul comportamento tenuto da Giordano, il quale, secondo gli inquirenti "ha ammesso di effettuare scommesse", anche se "solo con giocate multiple anche per partite della pallavolo ivi comprese quelle disputate da Gioia del Colle". Una "riprovevole condotta" che il numero uno della società sconterà con i cinque anni di sospensione dalle attività federali, e con una sanzione di 4mila euro per il club.