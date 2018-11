Lavori per la manutenzione della fogna bianca, stanotte chiuso il sottopasso Giuseppe Filippo

Resterà chiuso al traffico dalle 22 di questa sera fino alle 6 di domani 6 novembre il sottopasso Giuseppe Filippo che collega il Quartierino al Libertà connettendo viale Pasteur e via Brigata Regina: lo stop alla circolazione, in entrambe le direzioni, è stato disposto dal Comune per consentire i lavori di manutenzione straordinaria dell'impiango di fogna bianca. La strada sarà nuovamente agibile già da domattina.