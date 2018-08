Sottopasso di Torre Quetta allagato, trovata la causa: "Perdita nel serbatoio della riserva idrica"

Un sopralluogo per accertare la causa degli allagamenti che nei giorni scorsi hanno causato problemi al sottopasso di Torre Quetta. E la motivazione sembra sia stata trovata, ovvero una perdita nel serbatoio della riserva idrica a servizio dell'impianto d'irrigazione. E' quanto emerso dai controlli effettuati dal Comune ed Rfi nell sottovia.

“Provvederemo a segnalare questi problemi all’impresa esecutrice dei lavori del sottopassaggio - ha commentato l'assessore cittadino ai Lavori Pubblici, Giuseppe Galasso - in modo che possano verificare ed intervenire per risolvere i malfunzionamenti riscontrati. Ad ogni modo, individuata la causa di questo problema che crea non pochi disagi ai cittadini, faremo in modo che venga risolto nel migliore dei modi e quanto prima, in modo da rendere più confortevole la fruizione di questo sottopassaggio molto utilizzato. RFI, inoltre, durante il sopralluogo di oggi ci ha dato disponibilità ad effettuare, nei prossimi giorni, un intervento di pulizia straordinaria lungo le rampe e le scalinate di accesso e di uscita, nelle more dell’inserimento delle attività di pulizia del sottopassaggio nell’ambito di quelle ordinarie svolte da Amiu” ha concluso Galasso.