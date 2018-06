Il sottopasso dell'estramurale Capruzzi "come una giungla": escrementi umani nell'ascensore per i disabili

Non solo sporcizia, ma anche "escrementi umani" nell'ascensore destinato ai disabili nel sottopasso che collega via Dieta da Bari con l'estramurale Capruzzi. La segnalazione arriva da Forza Italia Giovani, i cui attivisti hanno effettuato la singolare e disgustosa scoperta nel corso di un sopralluogo: "Nonostante le telecamere di sicurezza - spiega Danilo Cancellaro, coordinatore Fi giovani Bari -, un cittadino sporcaccione di turno ha pensato bene di liberarsi di ogni bisogno fisiologico come se fosse nella giungla tra gli animali selvaggi allo stato brado, dimenticando che il suolo da concimare non era un terreno fertile, ma il pavimento asettico della cabina di un ascensore".

"Massimo livello di degrado"

"Ancora una volta assistiamo al materializzarsi del massimo livello di degrado in questa città, una città che tende ad arretrare, anzichè progredire" prosegue Cancellaro - "e ci chiediamo: com'è possibile che si possa espletare i propri bisogni all'interno di un ascensore videosorvegliato senza subire nessuna conseguenza? Due sono le probabili risposte: o le telecamere non funzionano oppure le telecamere non sono controllate da nessuno di competenza, considerando il fatto che di sera il sottopasso diventa terra di nessuno e luogo pericoloso per chiunque si avventuri nell'attraversarmento. Nonostante questa non sia la nostra prima denuncia in merito (agosto 2017 la precedente), la situazione non è per niente mutata nonostante gli interventi promessi dall'amministrazione comunale ed è praticamente assurdo constatare come a distanza di quasi un anno la situazione sia esattamente la stessa, se non addirittura peggiorata. Pertanto, chiediamo - conclude Cancellaro - al sindaco Decaro di andare sul luogo e rendersi conto del livello di degrado ed inciviltà, affinché possa intervenire per ripristinare la normalità che pretendiamo venga attuata nel giro di pochissimo tempo".