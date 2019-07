"Cartacce, urina e rifiuti" nel sottopasso Giuseppe Filippo: la denuncia dei residenti del Quartierino

"E' una situazione insostenibile, non si può più andare avanti così": i residenti del Quartierino tornano a chiedere interventi per la pulizia e l'igiene del sottopassaggio Giuseppe Filippo, che collega viale Pasteur al quartiere Libertà.

"Situazione immutata"

Dopo un nuovo sopralluogo, gli abitanti del rione segnalano lo stato di degrado e sporcizia, in particolare nella parte della passeggiata verso via Brigata Regina: "E' uno slalom tra cartacce, urina e altri rifiuti - spiegano -. La situazione è immutata e chiediamo ad Amiu e Polizia Locale di agire quanto prima per evitare ulteriore degrado", concludono gli abitanti del Quartierino.