Pericolo nel sottopasso Marconi, bacheca in frantumi e pezzi di vetro a terra: "Così da giorni"

Un atto vandalico o una rottura accidentale, questo non è dato saperlo: fatto sta che da alcuni giorni, il vetro di una delle bacheche nel sottopasso Marconi, tra Madonnella e Japigia, risulta ridotto in frantumi, con alcune schegge che - stando alla segnalazione dei residenti - si trovano anche per terra. Una situazione pericolosa, sottolineano i frequentatori del sottopassaggio che collega corso Sonnino a via Oberdan: inutile dire che facilmente i vetri in frantumi potrebbero finire addosso a qualche passante. Così come pare stesse per succedere alcuni giorni fa, quando uno studente, scherzando con alcuni amici, sarebbe finito proprio vicino alla vetrina, per fortuna senza conseguenze.