In città non piove da alcuni giorni, ma uno dei sottopassi pedonali continua a rimanere allagato. Accade a Torre Quetta, nel collegamento sotterraneo con la nuova sede del Consiglio regionale in via Gentile, a Japigia. A filmare i pedoni, costretti a bagnarsi le scarpe pur di attraversarlo, è una cittadina, che ha postato le immagini sulla pagina Facebook del sindaco di Bari, Antonio Decaro.