Pioggia e disagi, sottopasso di Santa Fara allagato e chiuso al traffico

Sottopasso di via Generale Bellomo chiuso al traffico. La pioggia che sin dalla nottata sta interessando la città ha provocato l'allagamento del sottopassaggio, per il quale è stata disposta la chiusura. Proprio a causa dell'allagamento, un camion è rimasto bloccato a lungo.

Pesanti le ripercussioni sul traffico nella zona. Le operazioni per liberare il sottopassaggio dall'acqua - confermano dalla Polizia municipale - sono tuttora in corso. Disagi si sono registrati anche in altre zone della città, con allagamenti di strade e marciapiedi.