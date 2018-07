Sottovia di Santa Fara chiuso al traffico: "In programma lavori per l'adeguamento dei canali di scolo dell'acqua"

Sottovia di Santa Fara chiuso alla circolazione per quattro ore. Le transenne saranno sistemate dalle 22 di oggi, 13 luglio, fino alle 6 del mattino di domani, a causa di alcuni lavori di manutenzione del sistema fognario. La zona è stata particolarmente attenzionata dal Comune, poiché in caso di forti acquazzoni - come già avvenuto in più casi anche a giugno - il sottopasso si allaga e diventa impraticabile, costringendo la polizia municipale a inibirlo al traffico veicolare.

I lavori si concentreranno quindi nell'area delle vasche di raccolta e del sistema di pompaggio, dove alcuni giorni fa sono state effettuate le trivellazioni di prova per la permeabilità del terreno, propedeutiche all’autorizzazione di pozzi anidri di dispersione delle acqua piovane. "La richiesta verrà formalizzata la prossima settimana - spiega il Comune in una nota - una volta completata tutta la documentazione occorrente per l’istruttoria. Inoltre, sono in corso di completamento gli interventi di posa in opera delle griglie sulla sede stradale dell’area, in modo tale che possano facilitare lo smaltimento delle acque prima del sottopasso".

Un piccolo sacrificio per gli automobilisti, che però dovrebbe servire a scongiurare una volta per tutti gli allagamenti. La chiusura sarà segnalata già dallo svincolo con la tangenziale di via Bitritto per i veicoli che arrivano a Bari e a partire dall’intersezione di via Generale Nicola Bellomo con via Orfeo Mazzitelli per quelli diretti a Bitritto.