Sottovia Santa Fara, primo test positivo dopo i lavori: "Nessun allagamento con le piogge di Ferragosto"

Nessun allagamento nel sottopasso di via Generale Nicola Bellomo, nella zona di Santa Fara, in occasione delle piogge del 14 e 15 agosto. Primo test positivo, dunque, per gli interventi - ancora in corso - messi in campo dal Comune per contrastare i problemi che si verificavano in occasione delle precipitazioni, con il sottopasso invaso dall'acqua.

"Cantiere in corso, ma primi effetti apprezzabili"

"Sebbene il cantiere nella zona di Santa Fara sia ancora in corso - commenta l’assessore ai lavori pubblici Giuseppe Galasso - gli effetti degli interventi già ultimati, primo fra tutti il pozzo anidro all’interno del sottopasso di via generale Bellomo, sono stati apprezzabili. In questa fase non possiamo che essere cauti, rimandando ogni valutazione complessiva alla conclusione del cantiere, prevista entro la prima metà di settembre, e al test di eventi meteorologici ancora più significativi delle piogge, pure abbondanti, di ferragosto. Ci sembra però che le premesse siano buone, visto che il sottopasso, durante queste ultime precipitazioni, è rimasto comunque sgombro dalla pioggia. Intanto sono arrivate la canalette che saranno installate nei prossimi giorni su tre distinti allineamenti sull'intera larghezza della carreggiata di strada Torre Tresca per intercettare le acque che vi ruscellano riversandosi poi su via generale Bellomo e, di lì, nel sottopasso. Una volta a regime, le canalette consentiranno alla acque di essere convogliate invece nelle vasche di raccolta posizionate ad hoc dalle quali, dopo i trattamenti di disoleatura e disabbiatura, saranno riversate in due pozzi anidri in via di realizzazione sempre in strada Torre Tresca. Una parte delle canalette consegnate sarà inoltre impiegata in strada San Girolamo in sostituzione di quelle esistenti che presentano segni di degrado, un intervento che contiamo di eseguire entro l’inizio del nuovo anno scolastico".

I lavori previsti

Nell’ambito del cantiere in corso di Santa Fara saranno realizzati cinque pozzi anidri: quello nel sottopasso, già completato, i due in prossimità del santuario di Santa Fara, dove sono state posizionate la vasche di raccolta e altri due, sempre in strada Torre Tresca, all’altezza della tangenziale, in prossimità di una griglia di raccolta delle acque piovane esistente, che verrà potenziata e resa più funzionale con la posa in opera delle nuove canalette.