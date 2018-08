Verifiche sulla vunerabilità sismica, da domani a venerdì chiuso il sottopasso di via Bruno Buozzi

Il sottovia di via via Bruno Buozzi, nelle vicinanze del cimitero di Bari, sarà chiuso al traffico veicolare, in entrambi i sensi di marcia, da martedì 28 a venerdì 31 agosto, dalle ore 23.30 alle ore 6: l'opera, infatti, sarà analizzata per verifiche della vulnerabilità sismica richiesta da Rfi - Rete Ferroviaria Italiana. La stessa società aveva già programmato le indagini per giugno scorso ma allora non vennero effettuate a causa di cattive condizioni meteorologiche.