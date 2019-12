"Dedicato agli invisibili", in viale Traiano spunta l'albero addobbato dai residenti

Un albero di Natale davanti al sovrappasso pedonale di viale Traiano, con un messaggio: "Dedicato agli invisibili". E' l'iniziativa promossa da un gruppo di residenti della zona, che hanno deciso di allestire l'albero, donato alla parrocchia di San Sabino, raccogliendo e finanziando a proprie spese gli addobbi.

Una posizione e una 'dedica' non casuali, quelle scelte dai residenti. Il messaggio, infatti, rivolge un pensiero agli 'ultimi', agli 'invisibili' della società, appunto, ma allo stesso tempo sembra richiamare il tema dei quartieri 'dimenticati', di quelle zone della città che reclamano più attenzione da parte dell'ammistrazione comunale. Proprio nei giorni scorsi, infatti, i residenti dell'area tra via Di Vagno e via Caduti del 28/7/1943, sono tornati a sollevare una serie di problemi legati alla zona, dalla scarsa illuminazione del sovrappasso di viale Traiano e delle zona circostante, alla carenza di interventi di manutenzione stradale e del verde. A ciò si aggiunge, sottolineano i residenti, l'assenza pressoché totale di eventi per il periodo natalizio: fatta eccezione per il passaggio di una street band, nessun'altra iniziativa sarebbe stata prevista dall'amministrazione in quella zona del quartiere Madonnella.