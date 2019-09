Sp 112 al buio da più di una settimana: il sindaco di Terlizzi scrive alla Città metropolitana

Non funzionano i lampioni su un tratto della strada che unisce Terlizzi a Molfetta e il sindaco Ninni Gemmato scrive alla Città metropolitana chiedendo lavori urgenti. A rimanere al buio da più di una settimana è in particolare il tratto della Sp112 che va da contrada Gurgo fino alla prima stazione di servizio (in direzione Molfetta).

Da qui la richiesta di intervento effettuata negli scorsi giorni, nel quale il sindaco di Terlizzi sottolinea come "quest'arteria sia quotidianamente percorsa da residenti, lavoratori e giovani sia di Molfetta che di Terlizzi - scrive - Al fine di garantire la totale sicurezza della viabilità è necessario ed urgente un tempestivo intervento di manutenzione".