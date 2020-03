Ai domiciliari dona 200 mascherine all'ospedale Pediatrico. Il ringraziamenti di medici operatori: "Atto di generosità"

"La straordinaria generosità dei cittadini ci riempie il cuore. Le donazioni sono piccoli e grandi gesti che ci danno la forza per continuare ad affrontare questo momento difficile e ci restituiscono speranza per il futuro. La maniera migliore per ringraziare la piccola paziente e tutti coloro che oggi ci donano qualcosa è continuare a garantire loro le migliori cure". A parlare sono i medici dell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari che hanno ricevuto, oggi, la donazione di un uomo agli arresti domiciliari per spaccio di droga, che ha regalato 200 mascherine all astruttura sanitalia per affrontare l'emergenza coronavirus. La notizia è riportata dall'Ansa. A consegnarla, oggi, un parente del detenuto (nella foto).

La fornitura è stata acquistata dal 28enne dopo che la sua bambina, tornata a casa a seguito di una medicazione nel pronto soccorso del pediatrico, aveva raccontato che diversi infermieri non indossavano mascherine.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.