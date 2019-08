Ricercato per spaccio a Barletta, rintracciato a Terlizzi: in carcere 36enne

In due diverse occasioni, a marzo e aprile scorsi, era stato trovato in possesso, a Barletta, rispettivamente di 8 e 4 grammi di cocaina, già confezionate in 'cipolline', e della somma di 150 euro ritenuta dai poliziotti provento dello spaccio. A suo carico, nell'ambito di indagini che nelle scorse settimane avevano portato, nella cittadina della Bat, all'arresto di alcuni spacciatori e le denunce di numerosi pusher minorenni, il Tribunale di Trani aveva emesso un provvedimento di custodia cautelare in carcere.

Così il 36enne Vito Gadaleta, dopo essere stato rintracciato nella vicina Terlizzi, è stato arrestato e condotto in carcere con l'accusa di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.