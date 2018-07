Spaccio in centro, 32enne in manette. Sequestrata droga a Bari vecchia

Arrestato in flagranza dagli agenti delle Volanti per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a p.u.. Ad essere arrestato un 32enne barese, Michele Violante, a carico del quale i poliziotti hanno sequestrato 30 dosi di marijuana, per il peso complessivo di 34 grammi, 300 euro in banconote e due bilancini di precisione.

Inoltre a Bari vecchia, durante una perlustrazione in Corte San Triggiano, i poliziotti della Volante hanno rinvenuto e sequestrato all’interno di un locale, apparentemente abbandonato, 49 bustine contenenti complessivamente circa 50 grammi di marijuana e poco più di 3 grammi di hashish.