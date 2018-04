Spaccio in strada, controlli dei carabinieri: due arresti, sequestrata droga

Due persone sono state arrestate per spaccio nel corso dei controlli compiuti dalla Compagnia di Bari Centro.

In via Ascianghi, un uomo è stato trovato in possesso di 11 grammi di eroina e 2 di cocaina, oltre alla somma contante di circa 400 euro, ritenuta il provento dell’attività di spaccio. In via Caduti di via Fani, un 30enne somalo, censurato, è stato sorpreso mentre cedeva una dose di marijuana ad un 48enne barese, in cambio di dieci euro.