Spaccio in strada e droga a casa, pusher in manette: tre arresti

Sorpresi a spacciare in strada, o trovati in possesso di droga nella propria abitazione. Tre le persone che sono state arrestate, nel fine settimana, dai carabinieri.

In via Piave, un 29enne, detenuto agli arresti domiciliari, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nel corso di una perquisizione è stato infatti trovato in possesso di 34 grammi di marijuana e 3 di hashish, nonché materiale atto al confezionamento e un telefono cellulare.

In via Crollalanza, è stato arrestato un 35enne, di origine somala, residente a Bari, sorpreso a spacciare un grammo di marijuana a tre giovanissimi, residenti in provincia. La successiva perquisizione personale ha consentito di rinvenire altri 7 grammi di marijuana suddivisi in dosi. Su disposizione della competente A.G. l’uomo è finito agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio, mentre i tre giovani acquirenti sono stati segnalati all’Ufficio Territoriale del Governo quali assuntori di sostanze stupefacenti.

In via Argiro, infine, due 21enni di Bari, sono stati sorpresi mentre cedevano ad un coetaneo un grammo di marijuana in cambio di 10 euro. La successiva perquisizione eseguita a carico di entrambi ha consentito di rinvenire, rispettivamente, 11 grammi di marijuana, suddivisa in 10 dosi e 7 grammi di hashish, oltre a 290 euro in contanti, ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio. Gli arrestati, su disposizione della competente A.G., sono stati sottoposti agli arresti domiciliari, in attesa di giudizio.