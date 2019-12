Beccato in strada in piena notte con l'hashish da spacciare, tenta la fuga gettando via la droga: preso giovane pusher

I carabinieri di Bitonto, durante servizio coordinato finalizzato alla prevenzione ed al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno arrestato un giovane palese pregiudicato, già conosciuto ai militari in servizio. I militari, infatti, nell’arco della scorsa notte, insospettiti dalla presenza del giovane in una zona isolata di Palo del Colle, hanno deciso di procedere al suo controllo.

Il 22enne appena notati i Carabinieri, ha tentato la fuga, disfacendosi di un busta di colore bianco, ma dopo un brevissimo inseguimento a piedi, il ragazzo è stato bloccato e l’involucro recuperato. Nell’interno della busta sono state così rinvenute e sottoposte a sequestro 51 bustine di hashish per un peso complessivo di 102 grammi, pronte per essere smerciate. Il giovane è stato quindi arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e, su disposizione della competente A.G., sottoposto agli arresti domiciliari.