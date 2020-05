Cocaina in casa, in camera da letto gli 'appunti' sull'attività di spaccio: 40enne sorpreso e arrestato dalla polizia

Nascondeva in casa numerose dosi di cocaina, insieme a materiale per la pesatura, il taglio e il confezionamento. Scoperto dalla polizia è stato arrestato un 40enne pregiudicato del quartiere Carrassi. Nel corso di una perquisizione nella sua abitazione, gli agenti hanno rinvenuto tra gli indumenti dell'uomo poggiati alla rinfusa su una sedia della camera da letto, numerosi foglietti con sopra appuntati nomi e cifre rispetto ai quali l'uomo non ha saputo fornire alcuna spiegazione.

I poliziotti, insospettiti, hanno quindi approfondito i controlli rinvenendo la droga e l'altro materiale. L'uomo è stato collocato ai domiciliari.